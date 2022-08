Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar trei jucatoare ramase in lot, gruparea bacauana a decis sa-și reia pregatirile luna viitoare, in speranța ca, pana atunci, va gasi parghiile financiare pentriu a-și completa efectivul O noua vara in tranșee pentru antrenorul Florin Grapa și prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau. O…

- In ședința Consiliului de Administrație de saptamana aceasta s-a votat inscrierea echipei de handbal feminin in Divizia A. Totodata, clubul tutelat de municipalitate dorește sa revina in fostul sau sediu de la baza sportiva „Constantin Anghelache” Reunit pentru prima oara in noua sa componența (Adrian…

- PARTICIPARE… Vasluiul va avea doua reprezentante in campionatul Diviziei B la sah. CSO Negresti si Gambit Husi au fost repartizate in aceeasi serie, a 4-a, alaturi de Pallas Mall Micul Sahist Iasi, International Chess Club Iasi, Pencraft Micul Sahist Iasi si Pionii Regelui Iasi. Editia 2022 a campionatului…

- Astazi, Ambasada Federației Ruse in Republica Moldova a gazduit o ceremonie de transmitere a unei relicve din perioada Marelui Razboi Patriotic - "medalionului funebru" al soldatului din detașamentul de recunoaștere al Regimentului 54 Infanterie din Divizia 25 Ceapaev a rmatei 9 a frontului de Sud,…

- Echipa naționala de rugby 7 a Republicii Moldova a promovat in divizia Trophy a asociației europene.La turneul Conference, care a avut loc la Belgrad, in Serbia, "haiducii" au obținut victorii in fața echipelor similare a Finlandei și Elveției in faza grupelor, apoi au

- Fostul international Dorinel Munteanu a declarat, duminica dimineata, la Digisport Matinal, ca nu mai are nicio speranta pentru nationala Romaniei, el subliniind ca selectionerul Edward Iordanescu pare, din interviuri, "pe alta lume". "Eu nu am vazut meciul, am fost pe drum aseara. O rusine, un joc…

- Volei Alba Blaj, formație ce in sezonul recent a reușit eventul in premiera, caștigand titlul și Cupa, se pregatește de un nou sezon de vis, debutand in noul an competițional cu CSO Voluntari. Blajencele vor evolua 11 meciuri in tur, dintre care 6 pe teren propriu, cea mai importanta dintre acestea…

Marți, 17 mai, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, in prezența generalului-maior Iulian Berdila, s-a desfașurat festivitatea de premiere a personalului militar și civil din cadrul...