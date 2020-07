Macron se declară ”încrezător, dar prudent” la sosirea la summitul european de la Bruxelles ”Este un moment al adevarului si ambitiei pentru Europa”, a declarat presei seful statului francez. ”Suntem pe cale sa traim o criza fara precedent pe plan sanitar,dar si economic si social, ea cere mai multa solidaritate si ambitie”, a apreciat Macron. ”Orele urmatoare vor fi absolut decisive in privinta acestei ambitii (...). Proiectul nostru european este in joc. Sunt increzator, dar prudent (...), vom face totul pentru a ajunge la un acord”, a declarat seful statului francez. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

