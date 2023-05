Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Macron, a carui popularitate a suferit din cauza masurii extrem de nepopulare de a creste varsta de pensionare in Franta, summitul ”Alege Franta” este o sansa de a recastiga initiativa prin impulsul sau de reforma pro-business si de a muta atentia publica spre promovarea industriei cu emisii…

- Președintele francez Emmanuel Macron s-a intalnit luni, 15 mai, cu antreprenorul miliardar Elon Musk la Palatul Elysee, inaintea unei conferințe de afaceri la Versailles. Musk, directorul general al Tesla, care a cumparat rețeaua de socializare Twitter intr-o tranzacție de 44 de miliarde de dolari anul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat duminica seara la Paris, dupa vizitele efectuate la Roma sambata si duminica in Germania, relateaza AFP.Aceasta este a doua vizita a sefului statului ucrainean la Paris de la inceputul ofensivei ruse in tara sa, in februarie 2022. Emmanuel Macron…

- Ford Motor a prezentat joi un nou model van electric Courier, care va fi produs in Romania, menit sa atraga firmele din Europa si sa elimine startupurile producatoare de vehicule van electrice precum Arrival, transmite Reuters. Vehiculul electric Courier face parte dintr-o gama reinnoita de vanuri comerciale…

- Vehiculul electric Courier face parte dintr-o gama reinnoita de vanuri comerciale mai mici, pentru piata europeana, care va include si modele pe benzina si diesel, a spus Ford. Noile vehicule Courier sunt cu 25% mai mari decat modelul actual si vor transporta incarcaturi mai grele, a declarat seful…

- Vizita de stat a regelui Charles al III-lea, prevazuta sa inceapa duminica, 26 martie, a fost „amanata”, in contextul in care țara se confrunta cu proteste violente și distrugeri la nivel național fața de reforma pensiilor, a anunțat vineri, 24 martie, Palatul Elysee, transmite The Guardian. Intr-un…

- Proiectul de regulament este conceput pentru a se asigura ca nivelul ”capacitatii de productie a tehnologiei net zero din Uniune este suficienta pentru a satisface cel putin 40% din nevoile anuale de implementare ale Uniunii”, se arata in document. UE este ingrijorata ca intreprinderile europene se…

- Fabrica Tesla din landul german Brandenburg, langa Berlin, produce acum saptamanal 4.000 de masini, a anuntat luni compania, cu trei saptamani inainte de termen, conform unui plan de productie recent, consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . Productia unitatii este acum la o treime din productia…