- Acordul de mai multe miliarde de dolari pentru avioane cu un singur culoar, cel mai mare convenit vreodata ca numar de avioane, a confirmat un articol al Reuters de la inceputul acestei luni si a eclipsat achizitia provizorie de catre Air India a 470 de avioane Airbus si Boeing, de la inceputul acestui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron cere sa se acorde garantii de securitate ”tangibile si credibile” Ucrainei - pana la aderarea Kievului la NATO - si pledeaza in favoarea unei Europe a Apararii mai puternice in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, in pofida unor rezerve ale multor tari din Europa centrala…

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre recenta vizita a acestuia in China, in condițiile in care comentariile facute recent de presedintele francez cu privire la problema Taiwanului au provocat critici in Europa si in Statele

- Sindicatele franceze, care contesta creșterea varstei de pensionare, au anunțat deja mai multe zile de proteste, care vor culmina cu o noua zi naționala a furiei pe 1 mai. In acest timp, politicienii de stanga fac planuri pentru a bloca aplicarea reformei, in parlament, scriu Le Monde și Le Parisien.…

- Consiliul Constituțional a aprobat creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani și a respins cererile de referendum ale oponenților politici. Consiliul Constituțional a eliminat unele dintre reforme, invocand deficiențe juridice, scrie BBC. Din ianuarie, au avut loc 12 zile de proteste impotriva…

- Vizita de stat a presedintelui francez Emmanuel Macron in Tarile de Jos (Olanda) a fost miercuri perturbata din nou de manifestanti, in timp ce el vizita un laborator la Amsterdam, unde a incheiat un „pact pentru inovare” cu guvernul olandez, transmite AFP. Doi manifestanti, un barbat si o femeie, au…

- Presedintele francez Emmanuel Macron cere Uniunii Europene sa nu urmeze SUA sau China in chestiunea Taiwanului, refuzand "intrarea intr-o logica de bloc contra bloc", intr-un interviu aparut duminica in cotidianul economic francez Les Echos, transmite Agerpres, care preia AFP.