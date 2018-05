”Am deschide Cutia Pandorei. Ar putea izbucni razboiul. Nu cred ca Donald Trump vrea asta”, a declarat Emmanuel Macron pentru revista germana Der Spiegel. Pe 12 mai va decide Trump daca SUA se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a indicat in trecut ca asta va face, insa ramane de vazut și in ce condiții. In timpul vizitei din SUA, de la finalul lunii aprilie, Macron i-a cerut lui Trump sa nu retraga SUA din acord. Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a avertizat duminica SUA ca vor regreta “mai mult ca oricand” daca decid sa iasa din acordul international privind…