Stiri pe aceeasi tema

Rusia a folosit deja doua treimi din arsenalul sau de rachete. Cu toate acestea, are in stocul de rezerve peste 600 de rachete de diferite tipuri - relateaza Agentia de presa RBC-Ucraina, cu referire la o postare a ministrului ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, pe Twitter.

Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata ca Moscova are dovezi ale utilizarii de catre armata ucraineana impotriva armatei ruse a unor agenți chimici.

Doua avioane rusesti de vanatoare au incalcat spatiul aerian finaldez joi, acuza Ministerul finlandez al Apararii, in contextul in care aceasta tara nordica se afla in plin proces de aderare, impreuna cu Suedia, la NATO, din caiza Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Fortele ruse au preluat controlul deplin asupra satului Pisky, de la periferia regiunii Donetk din Ucraina, a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii, relateaza agentia de presa rusa Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.

Ministerul rus al Apararii a transmis miercuri ca peste 3,2 milioane de oameni, inclusiv 507.000 de copii, au fost evacuați in Rusia de la sfarșitul lunii februarie din regiunile periculoase ale Ucrainei și de pe teritoriile Republicilor Populare Donețk și Lugansk, potrivit Interfax.

Ucraina introduce de la 1 octombrie 2022 inregistrarea militara a femeilor care au anumite profesii. In octombrie 2021, Ministerul ucrainean al Apararii a emis Ordinul nr. 313, care prevede inregistrarea femeilor din peste 100 de profesii legate de specializarile militare.

O echipa comuna a finalizat cu succes inspectiile la prima nava incarcata cu cereale din Ucraina destinate exportului de la inceputul agresiunii militare ruse in februarie, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, conform AFP si DPA.

Ministerul britanic al Apararii a publicat ultima actualizare de informatii referitoare la razboiul din Ucraina. Potrivit acestuia, Rusia foloseste artileria in incercarea de a incetini contraofensiva Ucrainei la Herson, scrie The Guardian.