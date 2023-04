Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 6:30 - Președintele chinez Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin in timpul unei vizite de stat in Rusia, intre 20 și 22 martie, pentru a discuta despre schemele de evaziune a sancțiunilor și interesul chinez de a media o soluționare negociata a razboiului din Ucraina.Kremlinul…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Politia de Frontiera anunța ca numarul ucrainenilor care au intrat in țara noastra a depașit 3,6 milioane, la un an de la declanșarea invaziei pe scara larga in Ucriana de catre președintele Rusiei - Vladimir Putin.In data de 22.02.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- „Trebuie sa fim pregatiti pentru un termen indelungat, asta poate dura multi ani”, a estimat Stoltenberg, potrivit Agerpres.„Presedintele Putin vrea o Europa diferita, o Europa unde el sa-si poata controla vecinii, unde poate sa decida ce pot face tarile”, crede secretarul general al NATO.Dupa un an…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a condamnat din nou ajutorul occidental acordat Ucrainei, amenintand ca va continua atacurile in cazul unor noi livrari de arme, a declarat el intr-un interviu acordat jurnalistei Nadana Fridrikhson pentru Reuters, publicat sambata. "Toata Ucraina care ramane sub…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- Acesta a facut niște declarații fara precedent in care a spus ca atata timp cat Putin va ramane la putere, Europa nu va fi niciodata ferita de amenințarea razboiului cu Rusia, de terorismul sau susținut de stat sau de spectrul anihilarii nucleare pe care il reprezinta.El a susținut de asemenea ca lupta…