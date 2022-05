Stiri pe aceeasi tema

- Marina Voica are o silueta excepționala la varsta de 85 de ani. Cantareața a slabit vizibil și ii place foarte mult sa arate respectabil și sa fie foarte cocheta. Artista atrage atenția oamenilor din jurul ei chiar și in momentul de fața, iar inaintarea in varsta nu a facut-o sa iși piarda din sclipire.

- Alla Soloșenko a murit la 83 de ani, in orașul Irpin, 60 de kilometri de capitala Ucrainei. Femeia a supraviețuit la Kiev, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, deși tatal ei a fost impușcat in masacrul de la Babi Iar, din 1941. „Rușii n-au avut mila. A fost impușcata din cauza ca i-a enervat…

- Un jandarm, in varsta de 37 de ani, și-a schimbat viața complet dupa ce a slabit 33 de kilograme. Plutonierul adjutant Ionuț Timofte este un exemplu pentru cei care se lupta cu kilogramele in plus și o sursa de inspirație și motivație. Cum a reușit Ionuț sa slabeasca Ionuț Timofte este jandarm in cadrul…

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Silvana Riciu a decis ca e timpul pentru o schimbare in viața ei. Vedeta s-a hotarat sa slabeasca. Cate kilograme a dat jos pana acum și cate și-a propus.

- Kilograme in plus și depozitele localizate de grasime sunt problemele cu care majoritatea femeilor și barbaților se confrunta de-a lungul vieții. Cum slabim sanatos și eficient? Cum scapam de grasimea localizata pe abdomen, coapse, gușa sau brațe? Afla cele mai recente și inovatoare metode de slabit…

- Mihai Zmarandescu, fiul lui Catalin Zmarandescu, a vorbit din nou despre tatal lui, unul dintre concurenții din echipa Faimoșilor din show-ul Survivor Romania. Survivor este un reality-show care scoate in evidența calitațile sportive, atletice, ale participanților Cei cu o buna pregatire fizica au șanse,…

- Emil Rengle face parte din echipa Faimoșilor la „Survivor Romania” 2022 show ce a inceput la Pro TV de mai bine de o luna. Dansatorul este unul dintre cei mai vocali concurenți și nu ezita sa intre in conflict cu colegii lui. De data asta, in ediția de marți seara, 15 februarie, Tj Miles a fost ce atacat.…

- Anda Adam a parcat neregulamentar, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați, și a primit o amenda pentru greșeala pe care a facut-o. Artista a primit o mulțime de comentarii rautacioase și a simțit nevoia sa se apare. Pe 7 februarie, Anda Adam a fost amendata cu suma de 290 de lei, dupa ce…