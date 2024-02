Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman a dezvaluit ce s-a intamplat in vestiar, dupa ce Nana Antwi a fost eliminat si a inceput sa planga chiar pe teren. Titularizat in premiera, fundasul ghanez a vazut cartonas rosu in minutul 16 al meciului FCSB – FC Botosani, scor 3-2, din etapa a 27-a a Ligii 1. Nana Antwi si-a lasat […]…

- FCSB a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-2, formatia FC Botosani, in etapa a 27-a din Superliga. Trei jucatori au fost eliminati, doi de la gazde si unul de la oaspeti, noteaza news.rp Bucurestenii au deschis scorul in minutul 7, prin Florinel Coman, dar gazdele s-au vazut in inferioritate…

- Florinel Coman (25 de ani) i-a speriat pe cei de la FCSB in minutul 59 al partidei cu Botoșani, din etapa #27 a Superligii. Marcatorul golului a executat o lovitura libera peste poarta lui Razvan Ducan (23 de ani), iar ulterior a acuzat o accidentare. El a acuzat dureri in zona coapsei și a facut semne…

- FCSB - Botoșani. Nana Antwi, 23 de ani, fundașul dreapta al roș-albaștrilor, a fost eliminat in minutul 18. Antwi a debutat ca titular pentru FCSB cu Botoșani, insa a prins doar 18 minute pe teren. El l-a faultat pe Kaprof din postura de ultim aparator și a fost eliminat, dupa ce arbitrul a revazut…

- Ultima in clasamentul Superligii, FC Botoșani a produs surpriza primei etape oficiale din 2024 și-a invins-o pe CFR Cluj. Eduard Florescu a inscris unicul gol al meciului, iar la finalul partidei s-a declanșat sarbatoarea in vestiar Eduard Florescu a reușit un nou stagional și l-a egalat pe Florinel…

- Liga 1 se reia azi, dupa o luna de pauza de iarna, care pauza nu a fost nici de odihna, nici de pregatire. Un calendar contestat de mulți antrenori pentru ca nu mai exista o perioada suficienta de pregatire a sezonului de primavara.

- Un mire a fost arestat in Austria chiar inainte de a spune „da” in fața starii civile, provocandu-i un adevarat șoc miresei sale. Evenimentul ciudat a avut loc in timpul unei ceremonii care a avut loc la Castelul Vosendorf, din orașul cu același nume, sambata trecuta.

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (199) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: DIN CAIETUL MEU DE INSEMNARI Alexandru Tocilescu, in „Romania libera” nr. 5444 din februarie 2008: 1. „cred in nevoia de cultura”; 2. „onoarea, cuvantul dat, respectul fata de juramant…