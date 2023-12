Stiri pe aceeasi tema

- James Carter, Dillistone și Tiffany Aris au creat impreuna „Felt A Little Like”, o piesa care emana o atmosfera melancolica in stilul stutter house, imbogațita de un duet vocal magnific. Cu baza la Berlin, James Carter, cu cei 8.5 milioane de ascultatori lunar, se alatura cantarețului danez Dillistone…

- Saptamana trecuta, Colegiul „Vasile Lovinescu" din Falticeni a gazduit evenimentul inaugural al proiectului ETA Day, un parteneriat Erasmus in acțiunea KA2, concentrat pe educația pentru dezvoltare durabila și tranziția energetica.Așa cum am aflat de la prof. Cristina Buta, ...

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…

- Sofi Tukker colaboreaza cu MARI MERENDA & SOPHIA ARDESSORE pentru “VenenoVeneno”. Știind ca trupa se va conecta imediat cu melodia, fanii i-au trimis lui SOFI TUKKER un videoclip de pe TikTok cu Mari Merenda și Sophia Ardessore cantand piesa acapella. Dupa ce a elaborat versurile, SOFI TUKKER a creat…

- Legendara trupa Taxi, cunoscuta pentru piesele captivante, și-a unit forțele cu Theo Rose, una dintre cele mai apreciate artiste pop din Romania, pentru a aduce in fața publicului un single cu o poveste aparte: „Graffiti”. Aceasta colaborare unica promite sa ofere un sound fresh, original și sa devina…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns in Romania. Acesta va avea primele discuții cu președintele Klaus Iohannis, de la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, scrie europafm.ro. Intr-un mesaj pe rețeaua X ( fosta rețea Twitter), Volodimir Zelenski mulțumește Romaniei pentru sprijinul pe care…

- Soția lui Bruce Willis a vorbit pentru prima data, fara rezerve, intr-un interviu despre demența soțului ei, la mai mult de un an de cand actorul a fost diagnosticat cu afazie, o boala care ii afecteaza abilitațile cognitive, scrie stirileprotv.ro. Modelul Emma Heming Willis, casatorita din 2009 cu…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…