- Patru barbați au fost reținuți de polițiști, miercuri seara, dupa bataie din data de 15 august petrecuta pe plaja din Constinești intre un grup de persoane, polițiști și jandarmi. O parte din incident a fost filmat și imaginile au fost postate pe rețelele sociale. In imagini se vede conflictul intre…

- SUFERINȚA UNEI MAME… Durerea pierderii singurului baiat a fost prea grea pentru un suflet de mama! Cu cateva zile inainte de a se implini un an de cand studentul hușean, Lucian Arion, a disparut in apele Marii Negre, in dreptul stațiunii Costinești, mama lui, Daniela, s-a stins, la numai 41 de ani.…

- In perioada 21-25 iunie, la Costinești, s-a desfașurat Campionatul Național de lupte pe plaja și Aptitudini Specifice. La ediția din acest an a celor doua competiții, luptatorii Clubului Sportiv Targoviște, antrenați de Cornel Cornea, s-au prezentat la inalțime. Doi dintre aceștia au obținut medalii…

- Finala Campionatului Național de Lupte pe Plaja.Luptatorii U 15au luat startul pe plaja de la Costinești!Peste 500 de sportivi (62 de cluburi )au concurat azi pe nisip. -ACS LUPTE BSG TARGU MURES,a obținut urmatoarele rezultate: Goran Ionuț Lunka Sandor Florea Laurențiu Sover Hanna In clasamentul pe…

- Rezultate excelente obtinute de CS Victoria Cumpana la Campionatul National de Lupte pe Plaja si Aptiduni Specifice, intrecere care se desfasoara in aceasta perioada la Costinesti.Clubul sportiv din comuna Cumpana, care se bucura de sprijinul Primariei Cumpana si al Consiliului Local Cumpana, a obtinut…

- UPDATE: Medicii vasluieni fac eforturi pentru a-i salva viața victimei din accidentul de la Solești. Este vorba de un tanar de 22 de ani, pasager intr-unul din autoturismele implicate in accident. Conform martorilor, in urma impactului, victima a fost aruncata, prin barbriz, la mai bine de 10 metri…

- MEDALII… C.S “Viitorul” Vaslui a obținut trei medalii, dintre care doua de aur și una de argint, la Campionatul Național de atletism pentru Copii 1 și 2 de la București. Andrei Volocaru a terminat pe primul loc in proba de aruncare a ciocanului – Copii 1, Rebeca Samoila s-a impus in proba feminina,…