Lupte: Georgiana Antuca a cucerit medalia de bronz la Europenele de juniori

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Georgiana Lavinia Antuca a cucerit medalia de bronz la cat. 50 kg, joi, la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund. Antuca a trecut in recalificari de Aylen Nevzatova Ahmedova (Bulgaria), iar in meciul pentru bronz a invins-o pe Gabija Dilyte (Lituania). La…

- Sportivele romane Georgiana Lavinia Antuca si Elena Simona Ionescu vor evolua joi in recalificari la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund. Miercuri, la cat. 50 kg, Antuca a trecut in optimi de Rebekka March (Germania), insa a pierdut sfertul de finala cu Lilia Malanciuk si o…

- Sportivele romane Georgiana Lavinia Antuca si Elena Simona Ionescu vor evolua joi in recalificari la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund. Miercuri, la cat. 50 kg, Antuca a trecut in optimi de Rebekka March (Germania), insa a pierdut sfertul de finala cu Lilia Malanciuk si…

- Sportivul roman Alexandru Besliu s-a clasat pe locul 5 in limitele cat. 97 kg, la lupte libere, marti, la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund, dupa ce a fost invins in meciul pentru medalia de bronz de ungurul Milan Andras Korcsog. La cat. 61 kg, Daniel Marian…

- Sportiva romana Alexandra Voiculescu a obtinut medalia de argint la categoria 40 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce a fost invinsa in finala de rusoaica ucraineanca Anastasia Polska. Joi, in primul tur, Alexandra Voiculescu a dispus de poloneza…

- Sportiva romana Georgiana Carla Lirca a cucerit medalia de aur in cadrul cat. 57 kg, joi, la Campionatele Europene de lupte pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Anghelina Pervuhina. Miercuri, Lirca a trecut in optimi de Romaissa El…

- Sportiva romana Diana Elena Vlasceanu a cucerit medalia de bronz la cat. 76 kg, joi, la Campionatele Europene de lupte Under-23 de la Skopje (Macedonia de Nord). In meciul decisiv, Vlasceanu a intrecut-o pe Andjela Prijovic (Serbia). Miercuri, Vlasceanu a dispus de Gana Maslakova…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze a cucerit medalia de bronz in limitele cat. 65 kg, vineri seara, la Campionatele Europene de lupte de la Varsovia, dupa ce a invins-o pe azera Irina Petrovna Netreba in meciul decisiv. Incze a fost invinsa, joi, in calificari de ucraineanca Tatian Rijko,…