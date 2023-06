Lupii și urșii au devenit o problemă în Europa Lupii și urșii au devenit o problema in Europa . Congresul agrar al UE dezbate creșterea exponențiala a animalelor Printre temele dezbatute la Congresul agrar al UE de la Luxemburg s-a aflat intre altele si situatia ursilor si lupilor. La initiativa Romaniei ministrul austriac al agriculturii Norbert Totschnig (OVP) a cerut din nou implementarea unor masuri transfrontaliere, respectiv o “exceptare practica” a protejarii lupilor. Numeroase tari membre UE se confrunta cu aceleasi probleme: numarul animalelor salbatice protejate pana acum a crescut foarte mult si cauzeaza nesiguranta si pagube.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Animalele salbatice, precum urșii și lupii, reprezinta o preocupare in Europa. La Congresul agrar al Uniunii Europene, care a avut loc in Luxemburg, s-au discutat mai multe teme, printre care și situația urșilor și lupilor. Ministrul austriac al agriculturii, Norbert Totschnig (OVP), la inițiativa Romaniei,…

- Intr-o economie cu atat de multe zone gri si negre cum este cea Romaniei nu se poate discuta de impozitare progresiva, un sistem unde doar cei corecti platesc si restul fac dribling fiscal, considera directorul executiv al Confederatiei Patronale Concordia, Radu Burnete.Reacția vine dupa ce premierul…

- Mai puțin cunoscuta in Romania, dar deja o mare vedeta in Occident. Este vorba de Raluca Popa care expune zilele acestea la galeria bucureșteana Gaep. Raluca Popa, un artist format in Romania, perfectionat in Londra si care traieste la Berlin expune lucrarile sale recente in Bucuresti. CITESTE…

- Urșii și lupii au devenit o problema in Europa. Congresul agrar al UE dezbate creșterea exponențiala a animalelorPrintre temele dezbatute la Congresul agrar al UE de la Luxemburg s-a aflat intre altele si situatia ursilor si lupilor. La initiativa Romaniei ministrul austriac al agriculturii Norbert…

- Criza profunda in educatie in UE. Potrivit ministrului Educatiei, Ligia Deca, sistemul preuniversitar din Romania incepe sa se confrunte cu un deficit de cadre didactice. Tinerii sunt din ce in ce mai demotivati sa intre in invatamant: salarii mici, prestigiu zero. Care este situatia in alte parti din…

- Barna Tanczos, ministrul Mediului, a facut o serie de declaratii despre problema ursilor din Romania care patrund in comunitatile umane, in contextul in care reprezentanti ai Comisiei pentru Petitii din cadrul Parlamentului European vor vizita Romania pe aceasta tema. „Este pentru prima data cand o…

- Situatia migratiei in Uniunea Europeana, in special protectia frontierelor si perspectiva aderarii Romaniei la Spatiul Schengen sunt examinate, la Bucuresti, de ministrii de interne roman, Lucian Bode, si austriac, Gerhard Karner. Inaintea intrevederii oficiale, ministrul Karner spunea ca Austria nu…

- Directorul executiv al Asociatiei Crescatorilor de Vaci “HolsteinRo”, Ionut Lupu, a afirmat ca pe litrul produs se pierd intre 0,3 si 0,85 de lei si ca nu se poate vorbi de profit de mai bine de trei luni. El a precizat ca daca nu se reuseste infiintarea culturilor de primavara, situatia se cam termina…