Luni 13 – zi neagră pentru CFR. Încă un tren a deraiat (FOTO) Dupa accidentul feroviar grav de luni dimineața de la Roșiori Nord, s-a produs și o deraiere și la Sibiu. De aceasta data, in accidentul feroviar a fost implicat un utilaj al Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA, Surcursala Regionala Brașov. Utilajul de lucru al Secției L4 Sibiu a deraiat și s-a rasturnat in afara caii ferate. La fața locului a sosit un echipaj al SMURD, care va acorda primul ajutor ceferistului care conducea utilajul de lucru care s-a rasturnat. Pentru moment, cauzele producerii acestui accident feroviar nu sunt cunoscute, ele urmand a fi stabilite de autoritațile, in speța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa incarcat cu autoturisme au deraiat luni dimineata, in jurul orei 4:00, la intrare in statia Rosiori Nord, județul Teleorman, iar unul s-a rasturnat, informeaza CFR SA, printr-un comunicat.

- Eveniment Agenția de Investigare Feroviara Romana va ancheta incidentul de pe calea ferata martie 13, 2023 11:26 Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a transmis un comunicat de presa, in care precizeaza circumstanțele care au dus la producerea evenimentului feroviar, care a avut loc in aceasta…

- Doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa incarcat cu autoturisme au deraiat luni dimineata, in jurul orei 4:00, la intrare in statia Rosiori Nord, iar unul s-a rasturnat, informeaza CFR SA, printr-un comunicat.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, la intrare in statia Rosiori Nord, 2 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat si unul s a rasturnat. Trenul era incarcat cu autoturisme si avea ca statie de destinatie Portul Constanta."In…

- Doua vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, iar altul s-a rasturnat, luni dimineața, la intrarea in stația de cale ferata Roșiori Nord.Compania CFR SA informeaza ca luni dimineața, in jurul orei 4.00, la intrare in stația Roșiori Nord, doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa…

- Este greva la mina Jilt Sud, acolo unde minerii refuza sa intre in cariera. Revolta are loc la scurt timp dupa ce colegii lor au murit in accidentul de munca. Greva minerilor are loc in contextul in care, trei dintre colegii lor si-au pierdut viata in urma tragicului incident de saptamana trecuta. Ancheta…

- „In Caracatița de la Transporturi Era vorba de o ancheta facuta de Clubferoviar.ro, despre contractul uriaș cu modernizarea cailor ferate Cluj-Episcopia Bihor, cu contestații, am prezentat documente”, a declarat Anca Alexandrescu, miercuri seara, la Culisele statului paralel, in contextul .„Cine este…

- Un accident grav a avut loc in localitatea gorjeana Matasar. Un vehicul care transporta 25 de muncitori s-a rasturnat. A fost activat planul roșu de intervenție. Accidentul s-a produs in momentul in care, tancheta care transporta muncitori s-a rasturnat de pe un pod și a cazut incariera. In urma incidentului,…