Stiri pe aceeasi tema

Rusia și-a extins duminica lista de sancțiuni pentru a include toate teritoriile britanice de peste mari, acuzandu-le de "acțiuni neprietenoase" impotriva Moscovei. Printre teritoriile sancționate de Rusia se afla și Insulele Pitcairn, o zona cu o populație de doar 47 de persoane.

Etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor revine de marti cu etapa a treia a meciurilor:

Lungmetrajul „Tunurile din Navarone/ The Guns of Navarone" (1961), regizat de J. Lee Thompson, va fi difuzat de Warner TV saptamana aceasta.

Regizorul american Woody Allen a anuntat ca incepe luni filmarile la Paris la pelicula "Wasp22", cel de-al 50-lea lungmetraj al sau si primul realizat in intregime in limba franceza, relateaza AFP.

Zeci de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu, pe Insula italiana izolata Pantelleria, cu ajutorul stilistului italian Giorgio Armani, care-si petrecea vacanta pe insula, anunta joi autoritatile, relateaza AFP.

O furtuna tropicala a adus pana la 30 de centimetri de ploaie in unele regiuni din Insula de Sud a tarii, provocand iesirea din matca a raurilor.

Doi canoisti germani au fost salvati de Garzile de Coasta italiene in largul Sardiniei, in urma furtunilor care au lovit insula, Sicilia si sudul Italiei, a informat vineri agentia de presa ANSA, relateaza dpa.

China si-a retras o promisiune de a nu trimite trupe sau personal administrativ in Taiwan dupa ce va lua insula inapoi, arata un document oficial publicat miercuri, citat de Reuters, care semnaleaza totodata decizia presedintelui Xi Jinping de a acorda mai putina autonomie decat a sugerat anterior.