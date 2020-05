Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 23 aprilie 2020 se va forma fenomenul de Luna Noua in zodia Taur, un aspect astrologic care vorbește despre noi inceputuri, dar și despre surprize absolut neașteptate. Efectul va fi resimțit pe o perioada de aproximativ o luna de zile, pana la urmatorea Luna Noua, insa intens se va face simțit…

- Luna Noua din Berbec se formeaza pe data de 24 martie 2020 și reprezinta un moment important pentru toate zodiile pentru ca este prima lunație din noul an astrologic care a inceput pe data de 20 martie, odata cu intrarea Soarelui in zodia Berbec. Luna Noua, momentul in care Soarele și Luna iși dau mana…

- Iata horoscopul zilei de azi LUNI 23 MARTIE 2020 ; Marte, planeta rosie impulsiva a razboiului este in conjunctie azi cu Pluto in Capricorn – au mai fost acum 2 ani dar nu in ambitiosul si determinatul Capricorn – deci saptamana incepe provocator, aproape ca un cod portocaliu de energie…

- In seara de 9 martie 2020 se va forma Luna Plina in zodia Fecioarei, fenomen care va creea un adevarat spectacol pe cer, avand in vedere ca Luna este foarte aproape de Pamant, motiv pentru care mai este numita și Super Luna. Luna Plina este un moment in care proiectele noastre ajung la maturitate, este…

- Pe 8 martie, Luna Plina apare in semnul Fecioarei și determina conștientizari bruște, mai ales in zonele care necesita mai multa ordine. Conjunctura impune sa luam legatura cu acele lucruri pe care le-am neglijat sau le-am lasat sa treaca. Este vorba despre aspecte legate de munca, servicii, obiceiuri,…

- Va fi anul 2020 anul tau norocos? Poate ca zodia ta este in fruntea listei zodiilor norocoase ale acestui an special ! Sigur ca norocul este dupa cum si-l face omul, insa o „mana" de ajutor prinde bine mereu. In astrologie fiecare planeta are propriile sale caracteristici ce ne pot influenta aici pe…