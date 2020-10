Luna noiembrie debutează cu vreme rece Duminica, vreme rece pentru aceasta data. Soarele rasare la ora 07:07. In prima parte a zile, cerul va fi variabil, iar spre amiaza se va insenina. In unele zone joase va fi prezenta ceața. Vantul va bate slab spre moderat cu intensificari in zonele inalte. Soarele apune la ora 17 și 16. Minima zilei va inregistra valori cuprinse intre 2 și 4 grade, dar se va resimți mai rece, iar maxima va urca pana spre 11 grade. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 31 oct – Sputnik. Pentru astazi sunt anunțate ploi in toate regiunile, iar la orele dimineții va fi ceața. Maximele termice ale zilei vor atinge valori de +5..+8 grade Celsius in nord, +6..+9 grade in centru și +7..+10 grade in sud. Vantul va sufla din nord-vest, cu o viteza de…

- Duminica, ca aspect, cerul va fi variabil la fel ca in ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:48. Va fi o zi cu mulți nori și temperaturi mai scazute. Vantul va bate slab spre moderat, dar vor fi și unele intensificari. La munte vor cadea precipitații mixte. Soarele apune la ora 18:38. Temperaturile…

- ANM anunța vreme rece și vant in București, pana marți seara. Temperatura minima va fi de 13...15 grade. Conform prognozei speciale pentru București, in intervalul luni ora 21:00 - marți ora 9:00, cerul va fi variabil, cu innorari spre sfarșitul intervalului, informeaza Mediafax.Vantul va…

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Pentru astazi meteorologii anunța maxime termice ale aerului de +20..+23 de grade Celsius in nord, +21..+24 de grade in centru și +22..+25 de grade in sud. Vom avea o adevarata zi de „toamna aurie”, cu cer parțial acoperit de nori „pentru decor”, de dupa care Soarele…

- Pentru ziua de joi, meteorologii au emis cod portocaliu de ploi abundente. Soarele rasare la ora 07:25. Inca din noaptea de miercuri spre joi, cantitațile de ploi vor depași 40-70 de litri/mp. Pe tot parcursul zilei cerul va fi noros, iar ploile vor continua sa cada. Soarele va apune la ora 19:09.…

- Zilele de weekend vor debuta cu dimineți ce se vor resimți reci. Pentru sambata, vremea se anunța frumoasa, dar mai racoroasa fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:10. Peste zi cerul va fi temporar noros, iar spre amiaza zilei norii se vor risipi și se va insenina aproape complet. Vantul…

- Vineri, sfarșitul de saptamana vine cu temperaturi specifice acestui anotimp. Soarele rasare la ora 07:09. In general, cerul va fi variabil, cu perioade de nori in proporție mai mare, iar spre seara, in unele zone e posibil sa apara și ploaia.Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari…

- Luni, o zi splendida de vara. Soarele rasare la ora 06:12. Dimineața se vor mai caștiga cateva grade in plus, fața de ziua precedenta. Cerul va fi senin fara nori, iar soarele e vedeta zilei. Vantul va sufla slab spre moderat, iar temperaturile cresc ușor. Soarele apune la ora 20:56. In zona noastra,…