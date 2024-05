Se răcește vremea în Maramureș. Vezi detalii Vremea se va raci fața de ziua precedenta și va fi in general instabila in cursul dupa-amiezii și al nopții cand cerul va prezenta innorari temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala averse insoțite de descarcari electrice și vor fi condiții de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, pe arii restranse, cantitațile de apa vor depași 20…25 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari locale dar și in timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 și 22 de grade, iar cele minime intre 10 și 13 grade. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

