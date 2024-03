Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta in varsta de 14 ani care a plecat sambata de la adresa de domiciliu din Sectorul 4 și nu s-a mai intors a fost gasita, a anunțat duminica, 25 februarie, Poliția Capitalei.„Din primele date, aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni”, au precizat polițiștii.Politia Capitalei anunțase…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii clujeni au transmis un comunicat de presa cu privire la dispariția unei femei, in varsta de 38 de ani, care a plecat voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Citește și: Femeie disparuta in urma cu doua zile de acasa, cautata de poliție și aparținatori! La data de…

- Sfarșit tragic pentru o femeie de 35 de ani, din comuna Butimanu, care era data disparuta de mai multe zile de familie. Cadavrul femeii a fost descoperit pe un camp din extravilanul localitații Barbuceanu. Nu se știe in ce circumstanțe a ajuns in zona respectiva, insa anchetatorii spun ca, cel mai probabil,…

- UPDATE// Copila de 13 ani din Ocnița, disparuta pe 11 februarie a fost gasita vie și nevatamata de catre angajații Inspectoratului de Poliție Ocnița. Aceasta nu a fost victima unei infracțiuni. Copila ar fi parasit domiciliul dupa o cearta cu mama și s-a adapostit intr-o casa parasita din satul vecin.…

- Poliția a emis duminica o alerta privind o minora de 16 ani din Florești data disparuta. Din fericire tanara a fost gasita dupa o mobilizare impresionanta de forțe. O minora in varsta de 16 ani a fost cautata de politiștii clujeni dupa ce a plecat de acasa duminica si nu a mai revenit la domiciliu „La…

- O adolescenta, de 15 ani, care a fost data disparuta duminica si care a fost cautata inclusiv cu drona cu termoviziune si caini de urma, a fost gasita spanzurata, luni. Primele date arata ca nu exista suspiciuni ca fata ar fi fost ucisa, dar se fac verificari pentru stabilirea imprejurarilor decesului.…

- O adolescenta de 15 ani din judetul Arges, care a fost data disparuta duminica si care a fost cautata inclusiv cu drona cu termoviziune si caini de urma, a fost gasita spanzurata, luni. Primele date arata ca nu exista suspiciuni ca fata ar fi fost ucisa, dar se fac verificari pentru stabilirea imprejurarilor…

- Tanara disparuta, marți, din Cluj-Napoca, a fost gasita fara viața in apropierea localitații clujene Garbau. Inainte de a-și incheia socotelile cu viața, ea a trecut pe la biserica din localitate. Descoperirea cadavrului a avut loc joi, la doar o ora de la reluarea cautarilor incepute miercuri. Miercuri…