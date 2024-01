Stiri pe aceeasi tema

- Luminița Ciocan, lector la Facultatea de Jurnalism Hyperion , a vorbit la Dialogurile Puterii despre schimbarile ce au loc in mass media actuala. Luminița Ciocan susține ca in presa de azi a disparut intr o mare masura capacitatea sa de a scormoni dupa detalii care la un moment dat pot sa scoata la…

- Jurnalismul nu dispare, dar pentru ca nu mai sunt aceleași repere valorice, se va transforma, presa online se va dezvolta, a declarat Luminița Ciocan, lector la Facultatea de Jurnalism Hyperion, la podcastul Dialogurile Puterii. Presa are in continuare putere pentru ca publicul are nevoie de ea, considera…

- Romania are la dispoziție 1,5 miliarde de euro pentru reabilitarea unei suprafețe de 2,6 milioane hectare de teren agricol. La acest moment, sunt reabilitate 1,4 milioane hectare, iar efectele se vad deja in piața, a declarat ministrul Agriculturii Florin Barbu la podcastul Dialogurile Puterii. “Este…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca nu a fost acordata nicio licența pentru importul de materii prime din Ucraina, din septembrie și pana in prezent. Romania a exportat, in acest an, zece milioane de tone de grau, adica mai mult decat a tranzitat Ucraina prin țara noastra, a declarat ministrul…

- La protestul de joi au participat aproximativ 1.000 de persoane, la Utrecht, in vestul Olandei. Oamenii au manifestat fața de victoria neașteptata a lui Geert Wilders in alegerile legislative olandeze de miercuri, strigand „Nu sunteti singuri!”, relateaza AFP, potrivit News.ro.Membri ai unor partide…

- La inceputul lunii noiembrie, prim-ministrul Marcel Ciolacu le-a cerut miniștrilor ca, fiecare in parte, sa prezinte in coaliție planul de reorganizare, precizand, in context, ca fiecare minister va avea un serviciu unic de avizare. Astazi, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu,…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este de 7.738 de euro in 2023, ceea ce ii situeaza pe romani cu 56% sub media europeana. De asemenea, țara noastra a coborat doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. Doar Bucureștiul…