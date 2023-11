Stiri pe aceeasi tema

- In partea a doua a emisiunii ”Sa vorbim despre tine”, din 25 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a adus, pentru telespectatorii Nașul Tv, cele mai importante știri din razboiul dintre Israel și organizația terorista Hamas. Emil Cirjan producator general Pe langa platforma www.radu.tv…

- In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din 24 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a vorbit despre cele mai importante și relevante momente din razboiul Israel-Hamas, venind cu o analiza personala a presei internaționale, organizand o multitudine de informații intr-o ecuație pe intelesul…

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov, considera ca al treilea razboi mondial a inceput in 2008, cand Rusia a invadat Georgia, noteaza RBC, potrivit Rador Radio Romania.De asemenea, potrivit acestuia, conflictul din Israel nu este ultimul care va zgudui…

- In emisiunea „Sa vorbim despre tine”, din 18 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a analizat, cum numai el știe sa o faca, situația complexa a crizei mondiale provocata de razboiul dintre Israel și Hamas. Emil Cirjan producator general

- In emisiunea „Sa vorbim despre tine”, din 17 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a venit cu o analiza complexa la Criza mondiala provocata de razboiul dintre Israel și Hamas. Emil Cirjan producator general

- Am ales acest titlu cu iz senzaționalist, chiar daca știu ca nu onoreaza jurnalismul cu adevarat profesional. Mi-am calcat pe mandria profesionala fiindca in ultimele... The post Enola Day – Vine cel de al treilea razboi mondial? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Herr Iohannis are un tic nervos: cand nu se stapanește, iși rotește nevrotic inelul de pe dești, a remarcat avocatul Gheorghe Piperea. Nu este insa singura observație. Și o declarație a atras atenția la președinte. „Azi (miercuri – nr.) a zis din nou ca urmeaza un al treilea razboi mondial, dupa atacul…

