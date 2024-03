SA VORBIM DESPRE TINE | 5 martie 2024 @NasulTv

Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea Sa Vorbim Despre Tine, din data de 4 martie 2024, Gabriela Calitescu l-a avut invitat pe Radu Moraru, care a facut o analiza, de sinteza, a Lumii in care traim, facand un tur rapid din SUA, pana in Romania, cu legaturile de rigoare. “Ce vi se ascunde” a fost intrebarea la care Radu Moraru…

- In emisiunea de luni, 26.02.2024, Gabriela Calitescu l-a avut invitat pe Radu Moraru. Pentru prima oara de la inceperea scandalului din Partidul SOS, cand Gabriela Calitescu a fost “integrata” in regia acestui conflict și a carei imagine a fost folosita fara acordul ei la toate televiziunile importante…

- In emisiunea de marți, 27.02.2024, Gabriela Calițescu i-a avut invitați pe Radu Moraru și Laurențiu Primo, cunoscut și ca parintele meritocrației in Romania. Sub titlul “Romania, incotro?” Radu Moraru a lansat in premiera ideea unei noi mișcari in țara, Partidul Boicot Vot, adica partidul cetațenilor…

- Taximetriștii care protesteaza in Piața Constituției din București amenința ca vor intra in greva foamei, daca nu le sunt solutionate revendicarile dupa cele trei zile de manifestații, a declarat, luni, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim…

- Economie Fermierii care au suferit pierderi la culturile de tomate și usturoi primesc ajutor de stat in valoare de 1500 euro/1000 mp februarie 23, 2024 11:09 Guvernul a aprobat in ședința 22 februarie 2024 Ordonanța de urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala…

- Guvernul a adoptat un memorandum menit sa realizeze serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, pentru municipiul București, care prevede fuziunea companiilor Elcen și Termoenergetica.

- Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, afirma ca reorganizarea institutiilor publice impusa de Guvern, ”o propunere elaborata fara cap”, a fost amanata, desi unele autoritati locale si judetene au facut deja schimbarile necesare, ”iar acum exista o mare confuzie”.”Guvernul de la…

- „AUR ii solicita ferm lui Marcel Ciolacu sa revoce de urgența HG 1215 din 29 noiembrie 2023”, transmite purtatorul de cuvant al AUR, deputatul Dan Tanasa. Despre ce este vorba mai exact? „In țara in care sute de mii de copii se culca flamanzi in fiecare seara pentru ca nu au ce manca, in țara in care…