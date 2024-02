RADU MORARU, ANALIZA LA SCANDALUL S.O.S | 26.02.2024 @NasulTv

Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea de marți, 27.02.2024, Gabriela Calițescu i-a avut invitați pe Radu Moraru și Laurențiu Primo, cunoscut și ca parintele meritocrației in Romania. Sub titlul “Romania, incotro?” Radu Moraru a lansat in premiera ideea unei noi mișcari in țara, Partidul Boicot Vot, adica partidul cetațenilor…

- Gabriela Calitescu a vorbit in ediția de miercuri, 21 februarie 2024, despre criza din Partidul S.O.S., dupa ce mai mulți lideri au solicitat dreptul de a-și exprima opiniile public. Realizatoarea NAȘUL TV a facut un anunț, dupa ce mai multe trusturi de presa i-au folosit imaginea: “Pentru ca mi s-a…

- Nebunie totala in curțile AUR și USR. Mai precis in zona partidelor care compun Alianța AUR (n.a a nu se confunda cu Partidul AUR care e doar partidul majoritar din Alianța AUR) și zona partidelor care compun Alianța Dreapta Unita (USR-PMP-Forța Dreptei). SOS Romania are ”marea șansa” de a face implozie.Decizia…

- Delegația FMI ajunge astazi la București și va purta, timp de patru zile, discuții cu Guvernul și cu reprezentanții altor instituții. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca vizita FMI este una de rutina, in contextul in care țara noastra nu are un acord de imprumut cu instituția financiara…

- Recunoști baiatul din imagine? Astazi este unul dintre cei mai mari cantareți din țara noastra, deși nu și-a propus niciodata sa aiba renume. In copilarie, arata cu totul diferit. Doar forma nasului mai pare sa fie aceeași. Cat de mult s-a schimbat artistul peste ani. Foto „Asta sunt eu, dintr-un sat…

- Cuminte, cu o privire ușor pierduta, baiețelul din imagine a crescut și a ajuns sa fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din Romania. Cu toate ca, astazi, puțini sunt cei care nu ii cunosc numele, este foarte greu de recunoscut in fotografia de mai sus. Baiețetul din imagine…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, precizeaza ca protestul in care sunt implicați și agricultorii nu se incadreaza in domeniul de competența al ministerului pe care il administreaza. Cu toate acestea, el se angajeaza sa contribuie la gasirea unei soluții pentru problemele ridicate in cadrul protestului.…

- Romania va avea parte de un an electoral fara precedent, cu patru randuri de alegeri, scrutinuri care vor face sa cada capete de lideri, vor decide noua guvernare, dar și noul președinte al țarii