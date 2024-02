Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de personal medical afecteaza semnificativ sistemul sanitar de stat din Romania, iar acest lucru s-a vazut la inceputul acestui an. Pentru a rezolva problema, Guvernul a aprobat organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea a 2.010 posturi vacante sau temporar vacante din sectorul de…

- Intr-un cadru festiv, oficialii FIBA Europe au anuntat la Freising (Germania) ca, incepand din aceasta vara, campionatele europene juvenile se vor desfasura sub titulatura de FIBA Youth EuroBasket. A urmat tragerea la sorti a componentei grupelor din cadrul campionatelor europene dedicate juniorilor…

- Operațiune spectaculoasa, aseara, a polițiștilor antidrog de la BCCO Timișoara – un medic a fost prins in flagrant cand primea nu mai puțin de 20 de kilograme de droguri. Primul pas a fost facut cand din investigații a reieșit ca un transport important de cannabis urmeaza sa soseasca in Romania. Cand…

- ANPC face verificari la toate bancile din Romania. Inspectorii ar avea in vedere sistemul de creditare. ”Fiecare banca in acest moment se afla intr-un control de fond… Am plecat de la povestea controlului privind informarea consumatorilor la faza precontractuala si am descoperit anumite lucruri. Dupa…

- In fiecare an, in luna ianuarie, cu ocazia Lunii de conștientizare a cancerului de col uterin, se deruleaza o serie de activitați, ce adupc in atenția publica acest tip de cancer, cu un impact negativ major asupra sanatații populației din Romania. Cancerul de col uterin este o afectiune care poate…

- La Targoviste, in sala „Ioan Valerian” au debutat in miercuri dupa-amiaza intrecerile primei editii a Jocurilor Balcanice U16 la baschet feminin. Reprezentativele Bulgariei, Greciei, Macedoniei de Nord, Republicii Moldova, dar si Romania U16 si Romania U15 vor evolua in cadrul European Basketball Balkanic…

- 28 Decembrie 2023 Comunicat de presa privind finalizarea proiectului ”Dezvoltarea societații CICAVI SRL” Societatea CICAVI SRL, identificata prin CUI 15165945 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/42/2003, cu sediul inSat Joraști, Comuna Vanatori, județul VRANCEA, Romania, cod poștal 627397,…

- FRANKISCHE Romania S.R.L. angajeaza Operator producție pentru fabrica din Moldovenești/Badeni (zona industriala). Candidatul ideal: – Experienƫa in producƫie, de preferat industria auto; – Experienƫa in industria de prelucrare a maselor plastice constituie avantaj; – Disponibilitate pentru program in…