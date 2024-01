Lumea nu poate depinde de SUA pentru a menține siguranța comercială Cand vine vorba de a le da batai de cap piraților pentru a menține fluxul arterelor comerțului mondial, SUA este cu siguranța țara de referința. Timp de zeci de ani, marina americana a patrulat pe rutele de navigație ale lumii pentru a-i descuraja pe jefuitorii de nave. Dar Houthi, ale caror atacuri asupra portcontainerelor in […] The post Lumea nu poate depinde de SUA pentru a menține siguranța comerciala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

