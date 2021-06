LUMEA AZI Imaginile săptămânii Japonia abia iese din starea de urgența impusa de pandemie. Situația nu este insa pe deplin sub control, așa ca, simbolic, pe o statuie uriașa a unei zeitați budiste a fost montata o masca de protecție pe masura. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, intr-o videoconferinta cu prefectii organizata in contextul inundatiilor din ultimele ore, ca doreste o evaluare a situatiei, indemnand ca toata lumea sa fie precauta. "Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni…

- Japonia prelungește starea de urgența pana pe 20 iunie in noua dintre departamentele sale, a anunțat vineri premierul Yoshihide Suga, citat de CNN . Oficialul japonez a declarat ca, in ciuda scaderii numarului de infecții cu SARS-CoV-2 din ultimele zile, spitalele din Tokyo și Osaka au, in continuare,…

- Lumea este in schimbare. Provocarile pe care le-am avut in ultimul an ne-au facut sa ne gandim la sanatate dintr-o alta perspectiva și sa ne obișnuim cu un alt ritm de viața. O noua epoca se naște in istoria lumii, in care ne reamintim ca sufletul este pe primul loc. In acest proces, ințelepciunea straveche…

- Miron Mitrea: „E dezordine in administrarea Romaniei. Nu le e frica de premier, deschid gura cand au un microfon in fața. Este o lupta electorala, cine e mai bun cu populația. Lupta acum e cine scoate primul maștile. Președintele a anunțat relaxarea, nu premierul. Situația este evidenta, am intrat in…

- Israelul a fost un model de lupta impotriva coronavirusului SARS-COV 2, culminand cu vaccinarea populatiei in timp record. S-a vaccinat fara discriminare, tot ce a venit la rand, evreu, palestinian, crestin, jihadist. Metoda drive-thru a fost preluata de aproape toate tarile. In consecinta a scazut…

- Vlad Voiculescu a afirmat ca situatia la sectiile de terapie intensiva este in continuare critica si a indemnat din nou ca toata lumea sa pastreze regulile si masurile de protectie sanitara. Ministrul Sanatatii a precizat ca unele televiziuni promoveaza ideea ca oamenii ar trebui sa stea sa se trateze…

- Noile masuri vor fi aplicate la Cluj-Napoca incepand de maine, acestea urmand sa ramana in vigoare, in cursul saptamanii, atata timp cat incidența infectarilor depașește 7,5 la mie.

- Kiki Bertens, a zecea favorita de la Miami, a fost învinsa categoric, vineri, scor 6-2, 6-1, de rusoaica Liudmila Samsonova, în turul doi al acestei competiții. Naomi Osaka (cap de serie nr. 2), Karolina Pliskova (6) și Garbine Muguruza (12) s-au calificat în runda urmatoare.Rezultatele…