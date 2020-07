LUMEA AZI. Anchetă epidemiologică mondială Nu am trecut nici macar pe jumatate hopul numit COVID 19.Crește numarul infectarilor pe zi in toata lumea, inclusiv la noi. Și ca și cand numai asta ne mai lipsea, China anunța ca a mai descoperit un virus gripal, la porci, ce-i drept, dar care se pare ca se transmite și la om. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

