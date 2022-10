Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat ca este necesara intensificarea diplomației și reluarea relațiilor cu Statele Unite și Uniunea Europeana. In opinia sa, comunitații mondiale „i-a lipsit Brazilia”, in ultimii ani.

- Candidatul favorit la alegerile prezidentiale din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca, in cazul in care va fi ales la scrutinul de duminica, va pune capat despaduririi din Amazon si ar plasa Brazilia pe calea atingerii emisiilor zero de gaze cu efect de sera, relateaza BBC preluat de…

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a iesit invingator in primul tur al alegerilor prezidentiale in fata presedintelui in exercitiu Jair Bolsonaro. Cei doi se vor confrunta in al doilea tur, care va avea loc in 30 octombrie.

- Brazilia, cea mai mare economie și cea mai populata țara din America Latina, organizeaza duminica alegeri generale, care vor determina urmatorul președinte al statului, vicepreședintele, dar și viitoarea componența a Congresului Național (parlamentul Braziliei). Intrebarea cheie in mintea tuturor este…

- Selectionatele Argentinei si Braziliei s-au calificat marti in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de volei masculin din Polonia si Slovenia, faza in care vor fi adversare, potrivit Agerpres.Argentina, care a ajuns cu emotii in optimile de finala, s-a impus destul de clar in fata Serbiei,…

- Buzaul se pregatește sa imbrace o frumoasa haina culturala in perioada 20 august – 20 septembrie, pentru ca, in aceste 30 de zile, vom avea ocazia sa traim la intensitate europeana evenimentele deosebite pe care le-au pregatit pentru ei organizatorii Buzau International Arts Festival, aflat la cea de-a…

- Meciul dintre echipele nationale ale Braziliei si cea a Argentinei din preliminariile Mondialului din Qatar nu se va mai rejuca.La trei luni dupa ce FIFA a respins apelurile initiate de Federatiile de fotbal din Brazilia si Argentina, cele trei parti au ajuns la un acord.

- Meciul dintre selectionatele Braziliei si Argentinei, din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022, amanat pentru data de 22 septembrie si fara vreo miza pentru cele doua echipe, calificate deja la Mondialul din Qatar, a fost definitiv anulat, au anuntat, marti, federatiile din cele…