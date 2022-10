Lukașenko oferă în fața generalilor săi o explicație alternativă privind desfășurarea de forțe cu Rusia: „Polonia tremură” Dictatorul bielorus Alexandr Lukașenko a oferit in fața generalilor sai o noua explicație pentru necesitatea desfașurarii de trupe ale țarii alaturi de cele rusești, afirmand ca Polonia „tremura” sa foloseasca armamentele moderne pe care le-a primit de la NATO. „Polonia pur și simplu tremura, cerandu-le americanilor sa aduca imediat și plaseze arme nucleare in Polonia, inclusiv cele din arsenalul nuclear al Germaniei”, afirma Lukașenko in fața generalilor sai. „Am stabilit recent ca polonezii, in timp ce aparau granița cu Belarusul, au desfașurat forțe armate. Da?”, il intreaba dictatorul de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

