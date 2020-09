Stiri pe aceeasi tema

- Ronald Koeman continua revoluția din lotul Barcelonei. Dupa ce și-a manifestat intențiile clare in legatura cu Arturo Vidal și Luis Suarez, antrenorul olandez a mai adaugat 3 nume pe lista neagra. Primul este brazilianul Rafinha (27 de ani), captiv la Barcelona din cauza unei clauze de 16 milioane…

- Noul antrenor al Barcelonei, Ronald Koeman (57 de ani), debuteaza pe banca tehnica intr-o partida amicala cu Gimnastic de Tarragona. Luis Suarez (33 de ani) nu a fost inclus in lot pentru acest meci. Antrenorul olandez i-a transmis lui Luis Suarez ca nu va fi folosit niciun minut in jocul amical, decizie…

- Argentinianul Leo Messi s-a antrenat joi dimineata in mod voluntar la baza sportiva a clubului FC Barcelona - Ciutat Esportiva Joan Gamper -, desi antrenorul catalanilor, Ronald Koeman, daduse liber fotbalistilor primei echipe, scrie EFE. Conform sursei, argentinianul nu a fost singurul care a aparut…

- Ronald Koeman a început reîntinerirea echipei pe care o anunta. L-a anuntat pe Suarez ca nu mai este dorit la echipa, potrivit Mediafax.. Uruguaianul s-ar multumi si cu un loc pe banca de rezerve, dar antrenorul olandez nici nu vrea sa auda. Luis Suarez ar putea sa se întoarca…

- Ronald Koeman a inceput reintinerirea echipei pe care o anunta. L-a anuntat pe Suarez ca nu mai este dorit la echipa, anunța MEDIAFAX.Uruguaianul s-ar multumi si cu un loc pe banca de rezerve, dar antrenorul olandez nici nu vrea sa auda. Luis Suarez ar putea sa se intoarca la una din…

- Messi s-a intors de urgenta din concediu ca sa discute cu Ronald Koeman, deoarece contractul argentinianului expira in 2021. Pe lista de transferuri a Barcelonei se afla Suarez, Pique si Rakitic.Messi si-a incheiat concediul de urgenta ca sa se intoarca la Barcelona si sa discute cu Ronald…

- Ronald Koeman, noul antrenor al Barcelonei, vrea sa-l convinga pe Messi sa ramana la echipa. In schimb, alti jucatori importanti pot pleca in aceasta vara, intre ei și Luis Suarez, care are deja o oferta de la Ajax Amsterdam, potrivit Mediafax.Ronald Koeman a preluat-o pe Barcelona si este…

- LA LIGA. Jucatorii, fanii și o parte din conducerea Barcelonei vor ca antrenorul Setien sa fie demis imediat. Inclusiv Rivaldo ii cere lui Bartomeu sa ia o decizie rapida: „Altfel, meciul cu Napoli, din Liga Campionilor, e in pericol”. Cand Messi a spus „totul s-a terminat din ianuarie, nu am mai jucat…