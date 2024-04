Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni de cand și-a anunțat plecarea la finalul acestui sezon de la carma Barcelonei, Xavi Hernandez a fost intors din drum de catre Deco și Joan Laporta și va continua inca un an pe banca tehnica a catalanilor.

- Joan Laporta, președintele Barcelonei, a reușit sa il faca pe antrenorul Xavi Hernandez (44 de ani) sa se razgandeasca. Xavi va continua pe banca blaugrana și in sezonul urmator. Xavi a acceptat condițiile stabilite cu Laporta, in discuțiile de miercuri seara, iar noul angajament urmeaza sa fie semnat,…

- Aflata in cursa pentru un loc in semifinalele Ligii Campionilor și cu speranțe la titlu, Barcelona pregatește și sezonul viitor. Iar președintele Joan Laporta e nevoit sa caute un antrenor. Barcelona - PSG (3-2 in tur), din returul sferturilor Ligii Campionilor, se joaca marți, de la 22:00. Va fi liveTEXT…

- Nu mai este atat de sigur ca Xavi Hernandez (44 de ani) se va desparți de Barcelona la finele sezonului. Potrivit Mundo Deportivo, antrenorul spaniol ar accepta sa continue la echipa blaugrana daca președintele Joan Laporta ii va garanta ca lotul va fi intarit la vara și ca nu va fi vandut niciun titular…

- Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a mai antrenat-o pe Barcelona vreme de trei ani, in perioada 2014 - 2017. Luis Enrique era unul dintre favoriții președintelului Joan Laporta pentru a-i succeda lui Xavi Hernandez pe banca Barcelonei, la vara. De acum il poate șterge de pe lista. Luis Enrique: „Este…

- Xavi Hernandez, 44 de ani, a anunțat pe 27 ianuarie ca demisioneaza la finele sezonului. Președintele Joan Laporta spera sa-l convinga sa ramana antrenorul Barcelonei pana in 2025, la sfarșitul contractului, dar tehnicianul nu va mai da inapoi. Miercuri, cotidianul spaniol Sport dezvaluia planul lui…

- FC Barcelona va ramane din vara fara antrenor principal, dupa ce Xavi a anunțat ca nu va mai continua, iar președintele Joan Laporta l-a contactat deja pe tehnicianul care a cucerit al doilea trofeu Champions League din istoria clubului.

- Joan Laporta, președintele Barcelonei, a reacționat in urma anunțului facut de Xavi Hernandez, care a dezvaluit ca pleaca de la echipa dupa sfarșitul acestui sezon. Oficialul echipei „blaugrana” a facut o afirmație mai mult decat indrazneața: „Barcelona se confrunta cu o perioada dificila, dar jucatorii…