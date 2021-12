Luis Gabriel a lansat piesa De ce, iubirea mea? Interpretul melodiei Toate Diamantele e pus pe fapte mari!

Stiri pe aceeasi tema

- De un an și jumatate Luis Gabriel s-a strecurat in topurile muzicale și a reușit, alaturi de Haziram sa incalzeasca inimile tuturor. Piesa lui de rezistența este “Toate dimantele” care a facut furori peste tot și are la ora actuala 101.478.943 de vizionari pe youtube. Luis Gabriel a lansat o noua piesa…

- “Trebuie sa muncești ca sa ajungi undeva atat in muzica cat și in televiziune”La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia “Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare.Noua artista de la Balkanika…

- Luis Gabriel, tanarul care a cucerit Romania și nu numai cu melodia “Toate Diamantele” va deveni tata. Iubita lui, Haziran, este insarcinata. Cum au anunțat ca urmeaza sa devina parinți.

- Iata ca printre lansarile toamnei avem și o piesa noua, fresh, direct de la Londra, in spaniola, de la o romanca. “Quedate Aqui” de la o artista din Romania, Aura B. care a filmat și un videoclip pe masura despre care va invitam sa aflați mai multe in continuare chiar de la interpreta. “Noua mea melodie…

- Luis Gabriel urmeaza sa fie tata?! Aceasta este intrebarea care se afla pe buzele tuturor fanilor celebrului cuplu, dupa ultima piesa pe care celebrul manelist și logodnica lui, Haziran, au postat-o pe canalul lor de YouTube. Piesa are parte de un succes rasunator, iar fanii au luat cu asalt secțiunea…

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs „Asia Express”, a lansat de curand piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Cantareața e protagonista clipului, alaturi de un actor musculos, altul…

- Supranumiti "Diamantul si Perla", cei doi artisti isi traiesc povestea de dragoste printre note muzicale. De curand, artistul a facut o declarație care i-a uimit pe toți. Ce nu iu da voie iubitei sale sa faca.

- Andreea Balan a lansat de curand o piesa, iar mesajul a fost unul foarte puternic. Artista se bucura de succes puternic in industria muzicala din Romania, iar cariera ei este una pe o panta ascendenta. „Stele casatoare” este noua melodie semnata de Andreea Balan.