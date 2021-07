Ludovic Orban: Voi fi la fel de dedicat partidului şi de implicat în viaţa fiecărei organizaţii Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Hunedoara, ca nu se va schimba si ca va ramane la fel de dedicat partidului, la finalul cursei electorale interne pe care o desfasoara acum pentru un nou mandat in fruntea liberalilor.



"Voi fi la fel. La fel de dedicat partidului, la fel de implicat in viata fiecarei organizatii, la fel de deschis catre membrii PNL, la fel de serios si de hotarat in toate actiunile si la fel de fundamentat in toate deciziile pe care le propun partidului", a spus Orban.



El a mentionat ca isi desfasoara campania interna cu un mesaj constructiv,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

