Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a intervenit in scandalul din filiala municipala Timisoara si a trimis o „Dispozitie” pe adresa presedintelui interimar, Alin Nica. Prin aceasta, Orban solicita ca toti membrii PNL Timisoara exclusi din convocatorul pentru alegeri sa fie introdusi inapoi pentru a putea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca situația de la Timișoara, unde in urma alegerilor pentru sefia filialei municipale a PNL a izbucnit un scandal, „depaseste orice fel de imaginatie in materie de proceduri de incalcare a democratiei”. „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca…

- Cearta ca la… ușa partidului in interiorul PNL! Deputatul liberal de Timis Claudiu Chira spune ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. ”Incredibil…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii recomanda lui Alin Nica, liderul organizației de la Timiș sa iși dea demisia daca nu este mulțumit de modul in care s-au derulat alegerile in organizația pe care o...

- Raul Ambruș s-a anunțat drept caștigator al alegerilor interne pentru filiala PNL Timișoara, deși contracandidatul sau și o parte din conducere nu au participat la ședința, Alin Nica declarand anulate alegerile de ieri. Liviu Cocean, liberalul care conduce acum Piețe SA, acuza ca tot „circul” a fost…

- Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj, a reacționat dupa alegerile cu scandal de la PNL Timișoara, lansand noi critici la adresa președintelui interimar al PNL Timiș, Alin Nica, și a secretarului general interimar al PNL Timiș, Danuț Groza, solicitand totodata conducerii centrale a PNL “sa…

- Alegerile in PNL Timisoara continua si se voteaza, chiar daca presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general Danut Groza au decis ca ele sa fie anulate. Unda verde pentru continaurea lor a fost data chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Dupa ce Alin Nica si Danut Groza au decis sa anuleze…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timișoara, ca spera in voturile filialei timișene pentru un nou mandat in fruntea partidului. Ieri, Alin Nica declara ca inca nu a decis daca il va sprijini pe Florin Cițu sau pe Ludovic Orban, care se lupta pentru șefia PNL. „Filiala Timiș este…