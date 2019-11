Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, nu a dorit sa comenteze, marti, situatia actuala din PSD, insa a subliniat ca acest partid este adversarul politic al liberalilor si va ajunge pe cale de disparitie "d...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru situatia actuala, informeaza AGERPRES . “Eu si cu PNL am fost primii care, dupa caderea guvernului, am spus: ‘Da, alegerile anticipate sunt cea mai buna varianta pentru a rezolva impasul politic…

- "Suntem foarte consecventi cu ceea ce spunem si ceea ce se intampla, si anume obiectivul este acela al anticipatelor, am discutat cu presedintele Iohannis, a spus ca si dansul sustine acest lucru, dar ca nu putem sa mentinem - si aici cumva exista un acord - in continuare guvernarea Dancila si atunci…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, este premierul desemnat ieri de președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului Guvern, dupa moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Viorica Dancila, potrivit Hotnews. “Dupa consultarile cu partidele, am tras concluzia pe care am spus-o și dupa prima runda, ca se contureaza…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, ca "foarte mulți" parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura nu mai au aceeași opinie ca atunci cand au semnat documentul și ca PSD nu are nevoie de un plan B deoarece moțiunea de cenzura nu va trece, scrie Mediafax. "Lumea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, vizita premierului Viorica Dancila in Statele Unite ale Americii. "Dancila este o catastrofa. Nu mai zic de vizita in SUA, care pune Romania intr-o situatie foarte proasta. Nu poti sa te duci ca premier al Romaniei sa te plimbi ca Voda in loboda oriunde,…

- ​Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga nominalizarea Rovanei Plumb din poziția de comisar european, cât mai este timp, pentru „a nu face România de rușine la nivelul UE”.„Premierul Vasilica Viorica Dancila se afla în ceasul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata ca actuala criza politica trebuie rezolvata foarte repede si ca Uniunea democrata Maghiara din Romania va vota o eventuala motiune de cenzura depusa de Opozitie.Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie…