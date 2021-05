Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a intors de la Bruxelles cu ”recomandarea” ca ar fi bine ca Planul Național de Reziliența și Redresare sa fie discutat și cu cei din opoziție, inainte de a fi trimis in forma lui finala catre Comisia Europeana. Sursele noastre susțin ca premierul ar fi avut o discuție…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca Romania nu e „deloc” in pericol sa piarda banii pentru Planul Național de Redresare și Reziliența. El a explicat la Digi24 ce proiecte au fost apreciate la Bruxelles și cele la care oficialii europeni au obiecții.

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Intalnire la Palatul Cotroceni a reprezentantilor din guvern pentru PNRR Foto: presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Responsabilii din guvern, care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta sunt asteptati de la aceasta ora la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre îmbunatatirea…

- Performanta in domeniul IT depinde de capacitatea de crestere a cifrei de scolarizare, de crearea unor parcuri IT si de investitii masive in procesele de digitalizare, nu de scutirile de impozit, a declarat vineri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, aflat intr-o vizita in judetul Dolj.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, finantat din fonduri europene, a intrat astazi in dezbatere publica. 30 de miliarde de euro au fost alocati Romaniei de Comisia Europeana, iar autoritatile de la Bucuresti au stabilit ca domeniile prioritare catre care vor merge acesti bani sunt infrastructura…

Guvernul va analiza si dezbate, in sedinta de vineri de la ora 13.00, in prima lectura, Planul National de Redresare si Rezilienta.