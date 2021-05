Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența va fi prezentat, miercuri, in Parlament, intr-o ședința de plen reunit, a anunțat, marți, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. De asemenea, pe ordinea de zi a plenului reunit va fi și ratificarea Tratatoului EURATOM, privind sistemul de resurse…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, 26 mai, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Rezilienta si Recuperare (PNRR), a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite.„Birourile permanente reunite au hotarat convocarea…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Redresare și Rezilienta (PNRR), a anuntat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite. "Birourile permanente reunite au hotarat…

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca va propune colegilor din partid declansarea unei greve parlamentare, daca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament. "Daca nu vor veni cu Planul National de Redresare si Rezilienta sa-l prezinte…

- „Am stabilit cu doamna președinte a Senatului, doamna Anca Dragu, sa convocam Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului pentru a decide convocarea plenului celor doua Camere, la o data pe care o vom conveni la ședința Birourilor permanente reunite.Printre punctele care vor…

- Senatul si Camerei Deputatilor se reunesc in plen comun, miercuri, de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica…

- Orban: PNRR reprezinta, in acest moment, prioritatea coaliției de guvernare Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban. Foto: Arhiva/ Agerpres Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care vor fi alocați banii europeni destinați înlaturarii efectelor crizei sanitare, reprezinta…