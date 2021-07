Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Muraru, omul lui Florin Ctiu, a fost ales presedinte al PNL Iasi cu 387 de voturi din 400. Se poate spune ca actualul presedinte Ludovic Orban a mai primit o lovitura din parte echipei lui Florin Cițu, prin caștigarea alegerilor de la Iași de catre omul sau. Alexandru Muraru, omul lui Florin…

- Astazi, in cadrul unui eveniment organizat la patinoarul din Buzau, deputatul Gabriel Avramescu a fost ales președinte al organizației județene a liberalilor, intr-o competiție lejera cu doi contracandidați, Valeriu Marcu (fostul primar din Berca) și Mircea Ion. „Principalul obiectiv este sa ne batem…

- Deputatul Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații, a fost reales, vineri, in functia de presedinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui, in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean. Nelu Tataru a fost reconfirmat in funcția de președinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui Sustinut de premierul Florin…

- La Timiș se duc lupte grele in pregatirea alegerilor interne. Sambata au loc alegerile in organizația municipala Timișoara, acolo unde un tanar de numai 30 de ani, Raul Ambruș, are șanse mari de a prelua conducerea. Cum Raul Ambruș face parte din echipa care il susține pe Ludovic Orban la alegerile…

- PNL Suceava este prima organizației a acestui partid care va finaliza alegerile interne la nivel județean. Conferința județeana de alegeri a PNL Suceava, Comitetul de Coordonare Județean, va avea loc joi, 1 iulie, de la ora 9:00, la Gura Humorului, la Centrul de Afaceri Club Bucovina. Singurul candidat…

- Alegerile pentru șefia organizației județene a USRPLUS desfașurate pe parcursul a doua zile, duminica și luni, s-au incheiat indecis intrucat nici unul din cei cinci candidați nu s-au desprins decisiv. Așa ca va fi nevoie de o finala in care vor evolua primii doi clasați și anume senatorul Gheorghița…

- Raul Ambruș, fostul președinte al organizației de tineret a PNL Lugoj, va candida, la alegerile interne din 3 iulie, pentru funcția de președinte al PNL Timișoara. Raul Ambruș este fiul lui Ioan Ambruș, fostul viceprimar al municipiului Lugoj și președinte al PNL Lugoj, și, din anul 2017,…

- Susținator al lui Florin Cițu la șefia PNL, fostul ministru Nelu Tataru a invalidat alegerile interne de la PNL Barlad caștigate de un susținator al lui Ludovic Orban. In replica, Orban a transmis liberalilor vasluieni ca invalidarea scrutinului a fost facuta fara respectarea statutului partidului.…