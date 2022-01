Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban anunta ca incepand de vineri si-a reluat activitatea obisnuita, dupa ce pe 5 ianuarie a fost diagnosticat cu COVID-19, si cere coalitiei de guvernare sa renunte complet la ideea certificatului verde.

- People infected with the heavily mutated omicron variant of Covid-19 may have increased immune protection against delta and, as a consequence, omicron could displace delta, according to a study published by South African scientists this week, quoted by CNBC. The findings could have significant implications…

- Un nou caz de infectare cu varianta Omircon a coronavirusului a fost confirmat, duminica, la un barbat din Maramures, cu istoric de calatorie in Nigeria, a anunțat Ministerul Sanatatii (MS). “Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 in țara noastra. Este vorba despre un barbat de 56 de ani din Brasov, sotul femeii care a fost confirmata cu aceeasi tulpina, la sosirea din Africa de Sud. ”Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- Un medic din Germania se confrunta cu acuzații penale, dupa ce ar fi vaccinat nu mai puțin de 20.000 de persoane contra coronavirus, dar folosind un ser propriu, dezvoltat chiar de el. Circa 200 de persoane stateau la coada duminica, 28 noiembrie, in fața centrului de vaccinare improvizat, cand poliția…

- A treia doza a vaccinului anti-Covid, devine obligatorie in Franța, din decembrie, pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat, marți, președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…