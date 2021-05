Ludovic Orban, despre creșterea PENSIILOR: „Prin reformă vrem să facem dreptate pensionarilor” „Deocamdata se lucreaza la reforma pensiilor. Obiectivul principal al reformei pensiilor este acela de a elimina inechitațile prezente actualmente in sistemul de pensii din Romania.La contribuții egale de exemplu, daca un om s-a pensionat in 1998 are o pensie mai mica decat un om care s-a pensionat in 2020. Unul dintre principalele obiective pe care le avem prin reforma pensiilor este sa facem dreptate pentru pensionari.La contribuție egala, la condiții de vechime, pensia trebuie sa fie similara. Evident este vorba și despre un mecanism de indexare care sa cuprinda acoperirea de 100% a ratei inflației… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

