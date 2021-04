Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri ca nu a vazut fundamentarea din spatele masurii adoptate de Executiv de a inchide magazinele la ora 18.00 care este aplicata la anumite rate de incidenta. El este de parere ca Guvernul trebuie sa reflecteze asupra acestei restricții. „Trebuia sa existe o…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dr. Alexandru Rafila, este de parere ca inchiderea magazinelor la ora 18.00 acolo unde rata de incidenta depaseste 7,5 la mie este o masura „stupida, total absurda”. „Restrictii stupide, precum cea cu inchiderea magazinelor cum ar fi…

- Noile restricții impuse de Guvern au intrat in vigoare astazi, la ora 00, in condițiile in care Capitala se apropie vertiginos de rata de infectare de 7,5 la mia de locuitori. Practic, Romania se inchide dupa ora 20, iar magazinele și restaurantele nu iși mai pot primi clienți de la ora 18 in weekend.…