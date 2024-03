Întâlnire secretă la Crama Seciu: Suspendatul Iulian Dumitrescu a cerut sprijin politic de la primarii PNL Iulian Dumitrescu incearca sa obțina o noua candidatura la șefia CJ Prahova, chiar și ca independent in cazul in care nu va mai putea candida din partea PNL. Nicolae Ciuca, președintele PNL, a declarat oficial pe data de 2 februarie 2024 ca Iulian Dumitrescu și-a prezentat demisia din toate funcțiile pentru a evita orice prejudiciu adus partidului, dupa ce DNA l-a acuzat de luare de mita in valoare de 16 milioane de lei. Aflat sub control judiciar, Iulian Dumitrescu a fost suspendat din funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova . Cu toate acestea, el iși dorește un nou mandat la șefia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

