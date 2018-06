Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a spus joi ca exista informatii „aproape certe” ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis.

- In asteptarea deciziei presedintelui, dupa motivarea data de CCR in privinta cererii de revocare a sefei DNA, s-a tot vehiculat in ultimele zile ipoteza suspendarii sefului statului, in cazul in care acesta nu va tine cont de hotararea Curtii. Desi Klaus Iohannis insusi spunea recent ca “nu va exista…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis. …

- Razboiul PSD - Klaus Iohannis atinge cote maxime. În timp ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu înca nu s-au pronunțat direct despre suspendare, lideri din partid îl amenința fațiș pe șeful statului.

- Calin Popescu Tariceanu ii cere președintelui sa se delimiteze de plangerea penala facuta de președintele PNL, Ludovic Orban pe numele premierului Dancila, altfel Klaus Iohannis risca sa lase impresia ca gireaza demersul liderului liberal de a rasturna guvernul pe cai nedemocratice. "Mi s-ar…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- Liviu Dragnea afirma ca presedintele Klaus Iohannis va suporta consecintele atacurilor sale la adresa PSD si a Guvernului "Am luat decizia sa reactionam ", a spus Liviu Dragnea la Romania TV anuntand ca PSD si Guvernul vor raspunde de fiecare data de cate ori Iohannis va spune lucruri neadevarate.Liviu…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…