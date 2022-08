Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Monica Pop a susținut la Antena 3 ca este de acord cu legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania. Mai intai Monica Pop a fost intrebata la Antena 3 ce parere are despre ce este in spatele realizarii jucariilor infricoșatoare pentru copii. Aceasta a spus ca persoanele care creeaza…

- Catalin Botezatu a ramas impresionat de litoralul romanesc, dupa ce a ajuns prima oara la Vama Veche! Nu se știe daca din proprie inițiativa sau ca promovare turistica… Astfel, vedeta regreta ca nu a cunoscut zona mai devreme, ci de abia acum, la varsta de 55 de ani, și le recomanda tuturor, indiferent…

- De ani de zile, creierul din spatele celor mai importante proiecte de infrastructura din New York este romanul Mihai, Michael pentru americani, Horodniceanu, președintele la MTA Capital Construction. El și-a oferit expertiza primarului Nicușor Dan, dar nu a fost contactat niciodata, dupa cum spune intr-un…

- Primaria Medgidia a fost amendata cu 40.000 de lei de catre Garda de Mediu din cauza existentei unui depozit neorganizat de deseuri, pe o suprafata de aproximativ 1,7 hectare, in apropierea Autostrazii Soarelui, au informat, marti seara, reprezentantii institutiei. Pe terenul respectiv au fost gasite,…

- Valeria Yezhova din Ucraina, in varsta de 10 ani, campioana mondiala la jocul de dame la categoria sa de varsta, le-a propus locuitorilor din Kiev un mod original de a ajuta forțele ucrainene, relateaza CNN. Oricine poate sa joace cu Valeria, cu condiția de a pune cațiva bani intr-o cutie de pantofi.…

- Volkswagen este marca preferata de romanii care cumpara mașini second-hand, in special seria Passat, arata datele Mogo Romania pe 2021 și prima jumatate a acestui an. 24%, respectiv 26% dintre cumparatori au preferat automobilul german, urmați de cei care au ales marci precum BMW, Audi, Opel sau Ford. …

- Satul care a oferit case „chilipir” se numește Gherdeal, și se afla la limita cu județul Brașov. In prezent, mai are doar 7 locuitori, dar aici locuiau 112 familii, pe vremuri. Daca vrei sa ajungi in Gherdeal, ruta recomandata pentru peisajele ei este pe Valea Hartibaciului, Sibiu – Agnita – Cincu –…

- Consumul brut de energie in industria metalurgica a fost anul trecut de 62.534,2 TJ, in crestere cu 12,4% comparativ cu 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Dupa domeniul de utilizare, pentru sectia de pregatire a incarcaturii pentru furnal s-a inregistrat 54,7% din…