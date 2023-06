Lucru mare-i omenia! Un preot din Buzău are grijă de 100 de…

Mai multi parinti din Buzau i-au cerut ajutorul unui preot, pentru ca nu au cu cine sa isi lase copiii pe parcursul vacantei de vara. Potrivit antena3.ro, preotul Ionut Epure a decis sa faca acest pas din resursele proprii si sa aiba grija de aproape 100 de copii in timpul verii, constient ca parintii acestora nu au nicio alta posibilitate. “Din dorinta de a demara aceste activitati, sigur ne-am bazat pe propriul buzunar, sa spunem asa. Zambetul unui copil nu are un pret, asa ca toate cele ce s-au intamplat aici, spunem noi ca sunt inestimabile”, a marturisit preotul Ionut Epure. In ajutorul preotului,…