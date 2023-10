Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a cerut mai multe informatii de la Novavax cu privire la vaccin, care vizeaza varianta XBB, a spus compania. ”Ca parte a procesului de revizuire in curs, comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al EMA are intrebari suplimentare la care raspundem rapid”,…

- Alfred Simonis are incrredere ca PSD poate fi o alternativa in Timis, chiar daca in acest moment PNL are CJT si USR are Primaria. Acesta este convins ca AUR-ul nu va prinde top 3 in Timis si ca orice vot pentru acest partid este practic unul nul. Cat despre principalii favoriti la Primarie, Dominic…

- Ursul a intrat vineri dimineata, 15 septembrie, in curtea Liceului Tehnologic „Venczel Jozsef” din Miercurea Ciuc, județul Harghita, iar singura soluție pentru a nu-i pune in pericol pe elevi și profesori a fost impușcarea animalului, a declarat viceprimarul Bors Bela, pentru Agerpres.Potrivit oficialului…

- Orașul Jibou se pregatește de o mare sarbatoare, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 1 septembrie 2023. Administrația locala organizeaza un spectacol cultural-artistic, pe scena amenajata pe platoul din spatele cladirii Primariei Jibou urmand sa concerteze Alin Oprea, de numele caruia se…

- „Din pacate, in Romania avem mulți parinți incapabil sa-și educe copii. Totuși, este necesar sa spunem ca la Ministerul de Interne totul este cangrenat, cel puțin atunci cand vine vorba de droguri. Eu cred in continuare ca acest Pascu, tatal drogatului, e trimis in fața la chestii riscante, cum sunt…

- Afacerile cu azile de batrani clandestine prospera chiar sub nasul autoritaților. De multe ori, funcționarii statului inchid ochii și se prefac ca nu vad ilegalitațile din jurul lor. Devin astfel complici la suferința acestor oameni și așa greu incercați de soarta. La Pietroșani, in județul Teleorman,…

- Unul dintre cei doi frați reținuți dupa omorul copilei in varsta de 7 ani de la Recea , raionul Rașcani, a fost eliberat. Informația a fost confirmata pentru IPN de catre șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu. Este vorba despre fratele mai mare, care s-a dovedit ca nu era pe…

- Primaria comunei Catina din judetul Buzau cauta sa angajeze o persoana ca agent de paza si dispecer, iar printre conditiile mentionate in anuntul de angajare se numara «sa fie ok ca om» și «sa știe sa scrie».