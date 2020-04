Lucrarile la segmentul de Autostrada Rasnov – Cristian nu au fost afectate de pandemia de coronavirus, constructorul fiind de ceva vreme pe santier. Frontul de lucru a fost redeschis in a doua parte a lunii trecute, iar in prezent au ajuns la aproape 25%, dupa cum a precizat seful Directiei Regionale de Drumuri si Poduri The post Lucrarile la Autostrada Cristian-Rașnov sunt in grafic și au ajuns deja la 25%. Proiectul ar putea fi gata inainte de termen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .