Autorizarea executarii lucrarilor de construcții a suferit modificari, astfel ca a fost introdus un nou tip de lucrare care nu necesita o autorizație de construcție. Legea a fost publicata in Monitoriul Oficial și vizeaza construcțiile hidrotehnice, dar și alte tipuri. Incepand cu data de 13 ianuarie, Legea nr.21/2023 a intrat in vigoare și face referire la autorizarea executarii lucrarilor de construcție in cazul celor care doresc sa efectueze anumite lucrari de reparații sau intreținere, iar aceștia nu vor mai avea nevoie de autorizație.