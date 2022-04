Lucrari la intersecția din zona Ciric Incepand de maine, 15 aprilie, pana miercuri, 27 aprilie, intre orele 8.00 și 18.00, echipele Citadin SA vor face reparații, daca vremea o permite, pe șoseaua Ciric (tronsonul cuprins intre intersecția cu drumul Aeroportului și intersecția cu strada Ciric. Lucrarile includ ridicari la cota a capacelor de canal, ridicari la cota a prizelor de gaz, frezarea suprafețelor și așternerea de covor asfaltic. In perioada menționata traficul rutier pe aceasta zona va fi restricționat. In timpul lucrarilor pe artera respectiva va fi asigurat accesul mașinilor de intervenție ale Ambulanței, Poliției, Jandarmeriei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

