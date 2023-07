Lucian Romașcanu vorbește în apărarea Gabrielei Firea: Nu poți să îi închei cariera politică fiindcă locuiește în Voluntari Nu este momentul sa mergem pana la a cere demiteri sau demisii politice, spune la RFI senatorul PSD Lucian Romașcanu, in contextul scandalului legat de batranii maltratați in azile din Ilfov. El considera ca autorul moral in acest caz este statul, in ansamblul sau. Primele demiteri și demisii, in scandalul legat de batranii maltratați in azile din Ilfov: șefii Autoritații pentru Persoanele cu Dizabilitați și directorul general de la ANPIS au fost demiși, in timp ce șeful DSP Ilfov și-a dat demisia, conform stiripesurse.ro . „In mod normal, asta ar trebui sa fie un prim pas pe calea rezolvarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu este momentul sa mergem pana la a cere demiteri sau demisii politice, spune la RFI senatorul PSD Lucian Romașcanu, in contextul scandalului legat de batranii maltratați in azile din Ilfov. El considera ca autorul moral in acest caz este statul, in ansamblul sau, scrie Mediafax.Primele demiteri…

- Ministrul Muncii spune ca demisia sa, ceruta in scandalul „azilelor groazei”, „nu conteaza”, in schimb, "conteaza foarte mult ce o sa facem de acum incolo", potrivit Hotnews.ro.Intrebat, marți, 11 iulie, de jurnaliști, cum raspunde cererilor de demisie in scandalul privind abuzurile din caminele din…

- Caminele groazei - Batrani evacuați de urgența dintr-un azil clandestin din Gorj. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a luat cunoștința despre existența acestei activitați ilegale și a mers la fața locului pentru a se informa in detaliu. Acesta a descoperit un azil clandestin, iar batranii au fost ascunși…

- ONG-ul Centrul de Resurse Juridice, care a atras atenția in trecut despre neregulile din azilele de batrani, i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu, duminica, 9 iulie, sa il demita pe Marius Budai din funcția de ministru al Muncii, susținand ca este „responsabilul moral pentru perpetuarea abuzurilor“…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, i-a convocat, astazi, la ora 14.00, la Guvern, pe toți toți miniștrii care au responsabilitați in dosarul „azilelor groazei” din Voluntari. Prim-ministrul a solicitat miniștrilor de Interne și de Justiție sa fie prezenți și sa explice de ce autoritațile nu au intervenit…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul grupului senatorial, Claudiu Tarziu, susține ca PSD poarta o responsabilitate majora in scandalul azilelor groazei și-i reproșeaza premierului Marcel Ciolacu ca in intervenția sa publica pe aceasta tema „a evitat cu grija sa pronunțe numele…

- Ministrul Muncii a prezentat fotografiile depuse de cele trei azile atunci cand au cerut licența de funcționare, care arata condiții de hotel de lux, și s-a declarat contrariat. A fost prima ieșire publica a lui Budai de la izbucnirea scandalului privind ororile din azilele groazei, in condițiile in…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, 7 iulie, ca fotografiile aflate la dosarele de licențiere ale azilelor de batrani din Voluntari arata una, iar realitatea a fost alta, in contextul in care zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane. El a precizat ca daca era șeful CJ Ilfov,…